Trump lança própria rede social em parceria com investidora de deputado brasileiro aliado de Bolsonaro

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de quarta-feira um acordo para lançar uma companhia midiática e sua própria rede social, a Truth Social (Verdade Social, em português). Com planos de retornar à vida política, o republicano tenta se reinserir na esfera virtual, da qual está praticamente ausente desde que foi suspenso do Twitter e do Facebook após incitar a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro.

Em um comunicado, Trump disse ter reunido investidores suficientes para lançar o Trump Media & Technology Group (Grupo Trump de Mídia e Tecnologia, em português), como o empreendimento será chamado. A parceira do presidente na empreitada, a empresa Digital World Acquisition, tem como diretor financeiro o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), aliado do presidente Jair Bolsonaro. As ações da Digital dispararam 140% após o anúncio, sendo cotadas a US$ 25,53 na bolsa Nasdaq.

O objetivo, segundo a nota de Trump, é “criar um rival para o consórcio da imprensa de esquerda e lutar contra as companhias Big Tech do Vale do Silício, que usam seu poder unilateral para silenciar vozes opositoras nos Estados Unidos”. O acordo das empresas ainda precisa ser aprovado pelas autoridades regulatórias.

