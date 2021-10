Twitter cria aviso para evitar fake news sobre as eleições de 2022 no Brasil

Em 2020 o Twitter criou uma série de avisos para tentar diminuir o impacto de notícias falsas durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Agora, com a proximidade do pleito no Brasil, que ocorre em 2022, a rede social fechou nesta terça-feira (5) uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para conscientizar o público.

Por enquanto, com um ano de antecedência, os avisos vão servir vão ser exibidos durante as próximas duas semanas. Quem clicar no banner, vai ser levado para uma página do TSE com informações oficiais sobre as eleições.

Twitter e as eleições

“Pelas próximas duas semanas, quando você digitar termos relacionados às eleições na área de busca do Twitter, poderá ver um aviso com informações do @TSEjusbr sobre o processo eleitoral”, disse a rede social.

Falta um ano para as #Eleições2022.

Por isso, pelas próximas duas semanas, quando você digitar termos relacionados às eleições na área de busca do Twitter, poderá ver um aviso com informações do @TSEjusbr sobre o processo eleitoral. 👇

(E fique de olho porque vem mais por aí!👀) pic.twitter.com/N5WBQUlSCI — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) October 5, 2021

Ainda não há detalhes de como isso vai funcionar. O Twitter não especificou quais conteúdos vão ser enquadrados no novo aviso. Mas, aparentemente, o foco é em mostrar a segurança da urna eletrônica, já que a mensagem diz “conheça o funcionamento, segurança e mitos sobre a urna eletrônica”.

Nas eleições dos EUA, o Twitter passou a colocar alertas de fake news em postagens e chegou até a bloquear alguns perfis e remover conteúdo. Esse processo, no entanto, foi conturbado já que boa parte dessas medidas foram criadas após o aumento do compartilhamento de desinformação. Aqui no Brasil, a rede social disse apenas “e fique de olho porque vem mais por aí”.