Urgente: tremor de terra é sentido em várias cidades do Acre

Moradores de pelo menos cinco cidades do Acre sentiram – e relataram à nossa reportagem – um tremor de terra, na noite deste sábado (9).

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Epitaciolândia e Brasileia, moradores relatam, com medo, o abalo sentido. Até o momento, não há informações à respeito de danos causados.

Sites do interior já repercutem. “O terremoto aconteceu exatamente as 19:23 deste Sábado e foi identificado por moradores de Brasiléia e Epitaciolândia, ainda não se sabe qual a magnitude do terremoto, mas estimasse que sua origem seja do Pais vizinho, Peru”, relatou O Alto Acre.

“Terremoto agora no Quinari. Eu estava fora de casa e minha esposa chegou a se desequilibrar. Sentiu?”, relatou uma fonte à nossa reportagem.

O ContilNet segue apurando e trará mais informações com a maior brevidade.

Último tremor

O último terremoto sentido no Acre foi de magnitude 5,9 e foi registrado na manhã do dia 2 de outubro, a 165 quilômetros de Tarauacá, no Acre, e detectado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor teve uma profundidade de 589,4 km, informou o órgão. (Com EBC)

Confira um vídeo captado em Rio Branco momentos após o tremor:

Créditos: Yago Barbosa