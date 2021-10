Vacinação do Dia das Crianças aplicou mais de 600 doses contra Covid-19 e influenza

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou uma ação de vacinação alusiva ao Dia das Crianças, nesta terça-feira, 12, no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A atividade disponibilizou doses contra a influenza e Covid-19.

Foram administradas 662 doses, sendo 160 contra a influenza e 502 contra a Covid-19, das 13h às 20h. Foram utilizados os imunizantes de todos os laboratórios (Fiocruz, Pfizer e Coronavac), tanto para a primeira quanto para segunda e terceira dose.

“Para a terceira dose é necessário avaliar se já está com seis meses ou mais após a aplicação da segunda dose”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles.

Além disso, Renata explica que a resposta imunológica do corpo é a partir de sete dias após a aplicação do imunizante. “Ela não é uma resposta de emergência, o corpo precisa reconhecer o imunizante e começar a criar anticorpos, por isso as medidas sanitárias precisam continuar sendo praticadas”.

Para a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano: “Parcerias como essa é mais uma estratégia para alcançarmos o maior número de pessoas vacinadas contra a Covid em nosso estado. A redução dos números de casos da doença reforça a importância da imunização para vencermos o coronavírus.