Vantagens e desvantagens do botox no rosto

O botox é um procedimento estético que ajuda a rejuvenescer, prevenir e combater as linhas de expressão e rugas no rosto.

O botox, como é popularmente chamado, tem esse nome porque é feito de toxina botulínica, a mesma que causa o botulismo. No entanto, nestee procedimento as doses de toxina botulínica são mínimas e apenas ajudam a paralisar alguns músculos faciais para impedir que a movimentação intensa dessa região que tem a pele mais fina, fique marcada.

O procedimento pode ser realizado por alguns profissionais de saúde como dentistas, biomédicos e dermatologistas especializados em estética avançada. Realizar o botox com profissionais inexperientes pode causar sérios problemas, não só estéticos, mas de saúde. Portanto, busque sempre por profissionais qualificados e de confiança antes de fazer o botox.

Principais vantagens do botox

A aplicação de botox no rosto tem uma série de vantagens. Não é à toa que o Brasil é o segundo país que mais realiza o procedimento estético, atrás apenas dos Estados Unidos.

Dentre as vantagens da aplicação de botox, podemos destacar os 5 principais:

A amenização e até mesmo eliminação das linhas de expressão como o bigode chinês;

Retardamento dos sinais de velhice da pele como a formação de rugas;

Suavização das expressões faciais, dando um ar mais relaxado ao rosto;

Rápida realização e recuperação.

Principais desvantagens do botox

Apesar da sua popularidade, a aplicação do botox também pode apresentar algumas desvantagens, especialmente quando feito por profissionais despreparados, conforme dito anteriormente:

Paralisia facial: o intuito do botox é paralisar apenas por poucos dias os músculos da face e evitar a formação das linhas e marcas de expressão. No entanto, se aplicado de forma incorreta e em grandes proporções, pode afetar algum nervo e causar a paralisia facial, impedindo a pessoa de comer, por exemplo;

quem realiza o procedimento de botox, geralmente deseja eliminar as rugas, mas sem perder a naturalidade dos movimentos do rosto. Se você não receber uma dose adequada de toxina botulínica, pode acabar com a face engessada e os movimentos faciais totalmente imobilizados.

Fora os dois pontos citados acima, a dose inadequada de toxina botulínica pode levar ao desenvolvimento do botulismo. Essa doença causa paralisia e pode ser fatal se não tratada da forma correta e com urgência.

Por que usar botox?

Se você já passou dos 25 anos, já deve ter notado algumas diferenças na sua pele nos últimos 5 anos. Quanto mais envelhecemos, menos resistência e elasticidade a pele produz, Isso acontece porque os níveis de colágeno e ácido hialurônico já não são os mesmos, prejudicando a beleza e a jovialidade.

Esse processo natural é um dos principais causadores das linhas de expressão e as rugas. Por esse motivo, as pessoas buscam no botox uma forma de eliminar essas marcas e imperfeições da pele.

Alternativas para o botox

Se você é do time que não tem coragem de realizar procedimentos mais invasivos, como o botox, nem para tratar e nem como forma de prevenção contra as rugas, pode adotar algumas medidas básicas para retardar o envelhecimento da pele:

Consumir nutricosméticos a base de colágeno verisol e ácido hialurônico para a pele, como os produtos da Biosanté, a fim de suplementar e repor os níveis perdidos com o processo natural de envelhecimento;

Hidratar bem a pele, tanto por dentro quanto por fora. Portanto, beba bastante água e inclua na sua rotina de cuidados com a pele do rosto, o uso de cremes anti-idade, séruns e hidratantes faciais;

Dê atenção ao colo e ao pescoço quando for aplicar cremes e protetor solar. Essa área já pode receber aplicações de botox, mas se você tem medo do procedimento, é melhor começar a cuidar o mais breve possível. Devido a sensibilidade da pele dessa área, as rugas e linhas de expressão aparecem com rapidez;

Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada. Os alimentos são fontes ricas de vitaminas, proteínas e sais minerais que contribuem para a beleza e juventude da pele. Além disso, invista no consumo de vitamina C, pois ela é fundamental para a síntese do colágeno que evita a formação das linhas de expressão.

Quer saber mais formas de manter a pele bonita de forma natural? Acesse https://biosante.com.br