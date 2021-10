Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco no feriadão prolongado nesta segunda e terça

Com o ponto facultativo decretado pelo governo nesta segunda-feira (11) e o feriado de Nossa Senhora,na terça (12), atendimento bancário, hospitalar e do comércio sera alterado. Veja como fica:

Saúde

O atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, de internação, nos centros cirúrgicos, UTIs e central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alteração.

Serviço público

As repartições públicas não estarão atendendo nesta segunda e terça, mas com o decreto do ponto facultativo, ficam os secretários e demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço.

Shoppings e comércio O Via Verde Shopping não sofrerá alteração nestes dias e vai funcionar normalmente, das 10h às 22h. O Aquiri Shopping e o comércio no geral também não sofrem alteração.