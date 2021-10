Vendas do varejo no Acre caem em 10,2% em agosto de 2021, diz IBGE; no ano anterior, saldo foi positivo

As vendas do comércio varejista recuaram em -10,2% na série com ajuste sazonal em agosto de 2021 no Acre em relação ao mês de julho, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta quarta-feira (6). No ano anterior, o Acre registrou saldo positivo de 15,6% neste mesmo período.

O comércio varejista inclui oito atividades, como: Combustíveis e lubrificantes; Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; Super e hipermercados; Tecidos, vest. e calçados; Móveis e eletrodomésticos; Móveis; Eletrodomésticos; Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria; Livros, jornais, rev. e papelaria; Equipamento e material para escritório, informática e comunicação; Outros artigos de uso pessoal e doméstico.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos e motos, partes e peças e Material de construção, também houve recuo nas vendas de -4,6% em agosto de 2021. No ano anterior, o Acre registrou saldo positivo de 12,6% nestas atividades. Frente a agosto de 2020, as vendas do comércio varejista nacional recuaram em 24 dos 27 Estados, com destaque para Amapá com -14,2%, Acre com -13,5% e Paraíba com -13,2%.

Pesquisa Mensal do Comércio

A Pesquisa Mensal de Comércio produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do comércio varejista no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa é realizada em âmbito nacional desde 2000, com indicadores de volume e receita nominal. A PMC é periódica e possui dados nacionais e estaduais.