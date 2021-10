Vídeo: Filhote de jacaré causa briga entre banhistas em praia do RJ e bicho é usado como arma

Um filhote de jacaré foi alvo da disputa entre dois homens que estavam na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens da confusão, registrada por frequentadores, chamou a atenção dos internautas, que seguem tentando desvendar o mistério: afinal, o que fazia o jacaré na praia?

No vídeo, feito na manhã do dia 20, é possível ver os dois homens brigando pelo animal, que chegou a ser “usado como arma” por um deles e depois foi deixado na areia. Um guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio, ao perceber as agressões, tentou separar a dupla, mas também foi ameaçado com o jacaré. A identidade dos envolvidos não foi revelada.

Pessoas que dizem ter presenciado o entrave afirmaram que o homem, que usa uma camiseta azul e um boné, teria encontrado o jacaré na areia. Ele capturou o animal para devolvê-lo ao parque natural, que fica próximo do local da briga.

O jacaré teria chegado à praia após a cheia dos canais de Marapendi e das Taxas, fato recorrente em dias chuvosos na região da capital fluminense.

“O rapaz, ao invés de ajudar, confundiu tudo. Ele achou que o “velho” (sic) ia levar para casa. Quando chove, o canal enche e os jacarés descem para praia”, explicou uma internauta na página dos frequentadores da praia no Instagram.

Briga gera brincadeiras

De acordo com os Bombeiros, uma equipe foi acionada, capturou o jacaré e o soltou no Parque Natural Municipal de Marapendi. O caso segue rendendo comentários nas redes.

Algumas pessoas brincaram com a situação e disseram que os homens brigavam pelo “Lacoste” original, numa referência à marca de roupas que tem o animal como símbolo.