Xoxoró mostra acidente em casa de Sandy, neto é envolvido e exibe consequências: “A mão e o ombro dele”

Xororó, pai de Sandy e dupla de Chitãozinho, costuma ajeitar os brinquedos de seu neto em sua marcenaria. Dessa forma, recentemente, ele até comentou sobre o ofício por meio das redes sociais: “Ontem tinha esse bonequinho aqui que tava quebrado, ai eu fiz um furo e botei um pino na perninha dele, tá aqui, ficou pronto. E agora apareceu mais um quebrado”, falou o famoso.

No entanto, como nem tudo são flores, o neto de Xororó fez parte em acidente que envolveu seu brinquedo. Afinal, o cachorro da família acabou mordendo todo o brinquedo do filho de Sandy. “A cachorrinha do Theo começou a comer a mão dele e o ombro. Tava quase caindo e eu fiz um enxerto com a resina. A mão dá para passar uma tinta, mas o ombro nem da para perceber”, revelou Xororó. Em sequência, Lucas Lima comentou a publicação, dando apoio ao sobrinho: “O melhor que temos”.

Xororó recebe interação de Sandy e Lucas Lima em suas redes sociais

Além disso, a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e que já levou a vida de mais de 600 mil brasileiros fez com que os mais velhos ficassem em casa. Sendo assim, o pai de Sandy ficou junto com sua mulher em casa, mas acabou retornando suas saídas após receber as duas doses da vacina contra o temido vírus.

Dessa forma, Xororó acabou viajando com sua esposa. “Depois de mais de 1 ano e meio, devidamente isolados, e com as duas doses da vacina, estamos fazendo uma das coisas que a gente mais gosta”, falou o sertanejo. E, Lucas Lima, interagiu mais uma vez com seu sogro. “Aê p#rra”, celebrou, e Sandy não ficou para trás e também disse: “Lindos”.