Xuxa detona presidente e faz pedido indignado a bolsonaristas

A apresentadora Xuxa Meneghel compartilhou um vídeo do Metrópoles, nessa segunda-feira (11/10), no qual Jair Bolsonaro reclama de ter sido impedido de assistir a uma partida de futebol do Santos no fim de semana, por não ter se vacinado.

“Por que cartão, passaporte da vacina? Queria ver jogo do Santos, disseram que tem que estar vacinado. Por que isso?”, questionou o presidente. “Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”, completou.

