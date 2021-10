Zequinha busca parceria com FIEAC para geração de emprego em Cruzeiro do Sul

No início de sua gestão, o prefeito Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, encomendou uma pesquisa para saber qual era principal demanda da população. A pesquisa revelou a falta de empregos e oportunidades com a principal preocupação dos cruzeirenses. Desde o auge da pandemia, que agravou essa condição de falta de oportunidades, Zequinha e sua equipe já vinham planejando ações que pudessem fortalecer a retomada econômica das famílias e a geração de novas oportunidades de trabalho, especialmente para os jovens, uma questão que passa sobretudo pela capacitação técnica, algo a qual instituições parceiras como a FIEAC têm muito a contribuir.

Nesta sexta-feira, o prefeito Zequinha Lima, acompanhado do secretário de panejamento Paulo Roberto, e do presidente da ALEAC Nicolau Jr., estiveram com o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro da Silva, na sede da instituição em Rio Branco. O objetivo foi discutir parcerias que possam induzir novas oportunidades em Cruzeiro do Sul, além de oferecer capacitação técnica para que os jovens cruzeirenses possam ocupar cargos e funções que exigem tal capacidade técnica.

“É importante dizer que estamos saindo de um momento muito difícil do ponto de vista sanitário. Temos as mesmas preocupações de manutenção da vida. Mas devemos também pensar no amanhã, a geração de empregos tem tudo a ver com essa nova realidade, nossas propostas são sempre estar ajudando as prefeituras a pensar fora da caixa. Queremos colocar essas instituições à disposição das prefeituras e provocar os executivos municipais para que a gente possa dar uma expectativa de melhora de vida para a população a crescer sempre pensando também a questão cultural e manutenção de empregos e postos de trabalho. Sempre bom agente receber um prefeito, aqui, a FIEAC está sempre de portas abertas sempre olhando para a geração de oportunidade de trabalho em nosso estado”, disse o presidente da FIEAC, Adriano Ribeiro.

“O maior problema das cidades brasileiras hoje é a falta de oportunidade a falta de oportunidade de trabalho e renda. Cruzeiro do Sul não é diferente, fizemos uma pesquisa no início do ano e o principal problema apontado pela sociedade foi a falta de oportunidades de emprego. Então estamos trabalhando em cima disso. Não vamos resolver isso sozinhos, por isso quero parabenizar a gestão do Adriano à frente da FIEAC. Nós já fizemos umas conversas e reuniões, ele já esteve na prefeitura duas vezes. Nós estamos trabalhando alternativas para que a gente possa viabilizar essas oportunidades aos jovens. Estamos saindo um pouco de dentro daquele beco da prefeitura e pensar algo mais à frente em parceria com as instituições e a federação tem oferecido uma parceria, tem oferecido a experiência e know how adquiridos nesse campo para que a geste posa construir alternativas juntos. Aqui estamos construindo já a partir do ano que vem alternativas viáveis e práticas para que a gente possa dar oportunidade para que esses jovens possam sair desse anonimato porque não adiante achar que vai conseguir trabalho, emprego, sem a devida formação técnica. Isso é fundamental e indispensável para qualquer jovem”, disse o prefeito Zequinha.

“Conforme o prefeito Zequinha falou, venho acompanhando a gestão do Adriano, quero parabenizar pelo empenho de sua equipe levar mais oportunidade para os nossos jovens e fazer as parcerias com as prefeituras e governo do estado. É uma preocupação nossa existe um déficit muito grande precisa de um emprego desses cursos técnicos tentar levar isso não apenas para Cruzeiro do Sul, mas para o Vale do Juruá, ampliar parcerias com as outras prefeituras acreanas que está à frente dessa instituição que é a federação. O governo precisa das indústrias fortes, gerar caminhar com nosso estado para uma melhor condição”, concluiu o presidente da ALEAC Nicolau Jr.