A Fazenda 13: Liziane desembolsa fortuna para não ser presa nos EUA após suposta agressão vir à tona; saiba o valor

Após ter uma curta participação no reality da Record, A Fazenda, a influenciadora Liziane Gutierrez quase foi presa nos Estados Unidos. Segundo informações de Fábia Oliveira, do ‘Em Off’, ela foi detida depois de supostamente ter agredido um segurança, em Los Angeles, na Califórnia.

Além disso, Fábia ainda informou que Liziane Gutierrez deixou o evento em que estava, algemada. Mas, barracos em festa não são novidade para a blogueira, já que ela ficou famosa no Brasil após uma briga durante a pandemia.

No entanto, agora, com novas informações do Splash, a modelo só não acabou literalmente presa, pois conseguiu falar com um advogado. Contudo, o profissional lhe cobrou 20 mil dólares, o que dá cerca de R$ 100 mil.

Sendo assim, por meio das redes, Liziane afirmou que irá entrar com um processo contra o segurança. “Juntos abrimos uma representação contra o segurança e também contra o festival Day ‘N Vegas. Cadê as leis que protegem as mulheres? Fora do Brasil infelizmente ainda não temos voz, a proteção aqui nos Estados Unidos não existe. É lamentável!”, revelou no Twitter.

Liziane detona Dayane

Além disso, há algumas semanas Liziane se pronunciou sobre sua até então amiga de A Fazenda, Dayane. Em suma, a modelo chegou a chamar a influenciadora de coringa.

“Eu tô de saco cheio de apoiar pessoas e só tomar facada por trás. Eu não aprendo. Realmente acho que todo mundo que eu considero tem o mesmo por mim, sei que não foi a primeira vez e nem vai ser a última vez, mas ainda dói. Eu fui super criticada por apoiar a pessoa, e agora isso”, escreveu Liziane.

Desse modo, Liziane seguiu seu desabafo, se declarando otária por ter apoiado Dayane. “Acabei de ver algo decepcionante e em instantes vou me pronunciar. Que nojo! Sem palavras para o que eu acabei de assistir”. E continuou: “Eu sou muito otária mesmo, não sei como ainda apoiei essa pessoa. Rico nunca esteve errado, peço perdão aos fãs do meu amigo. Sem comentários”.