AC registra redução de quase 40% no número de assassinatos em comparação com 2020, diz observatório do MPAC

O estado do Acre apresentou redução de 37,3% no número de casos de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em 2021. Isto quem diz é o Informativo divulgado em novembro pelo Ministério Público do Acre (MPAC), com dados de 2021 postos em comparação com 2020.

Os crimes elencados no relatório, por sua vez, foram homicídio doloso consumado, feminicídio, latrocínio, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguido de morte e estupro seguido de morte.

Em termos gerais, 170 mortes foram registradas no Acre em 2021. Os crimes que mais apresentaram redução foram estupro seguido de morte (-100%) e morte decorrente de intervenção policial em serviço e fora de serviço (-72%).

No entanto, o crime de homicídio doloso consumado ainda continua em alta no estado. Mesmo com a diminuição de 224 em 2020 para 148 no presente ano, com redução de 33,9%, apenas os delitos desta natureza apresentaram números na casa das centenas.

Por regional de segurança, a única que foi na contramão da diminuição foi o Alto Acre, que apresentou um aumento de 40%, saltando de 15 em 2020 para 21 em 2021.

Já com relação à diminuição, os crimes da 1ª Regional, que incluem a capital Rio Branco e o município de Bujari, caíram de 83 para 30 em MVI, com variação de 63,9%, ficando atrás apenas na região do Purus, que conseguiu reduzir de 13 para 4, que corresponde ao percentual de 69,2%.

Outro dado curioso diz respeito aos municípios que não apresentaram nenhuma morte violenta intencional no período de janeiro a outubro de 2021. Estes foram Santa Rosa do Purus, Capixaba, Jordão e Porto Walter.

Em paralelo a isso, Rio Branco concentrou 55,9% do total de MVI ocorridos em todo o estado. Somente no mês de outubro, 12 assassinatos foram registrados.

Em comparação com outubro de anos anteriores, o de 2021 foi o que apresentou o menor número desde 2013, quando no referido mês foram registradas 13 mortes violentas. Já em análise com dados do ano passado, a redução foi de 59%, já que o mesmo período 29 MVIs foram notificadas.

“Importa destacar que, no corrente ano, tivemos meses que apresentaram totais de MVI que não registrávamos há mais de 10 anos, ou seja, totais com precedentes históricos presentes no ano de 2011”, explicou o coordenador do Observatório de Análise Criminal do NAT e especialista em criminologia, Aldo Colombro Júnior, à Agência de Notícias do MPAC.