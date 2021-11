Acre é o estado com menor número de vacinados com as duas doses contra o HPV em 2020

O Acre figura na primeira posição entre os estados que menos aplicaram as duas doses da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) em 2020. Isto é o que diz um levantamento feito pelo Ministério da Saúde no que diz respeito à faixa etária de meninas de 9 a 14 anos.

Segundo dados, o Acre vacinou apenas 33,6% do público feminino com as duas doses, seguido do Pará com 43,9% e Rio Grande do Norte, com 46,2%.

Ao observar as informações referentes à aplicação das vacinas nos meninos de 11 a 14 anos, os números são menores ainda: somente 16,4% deste público foi imunizado no ano passado no estado, o que coloca também o Acre em primeiro lugar.

De acordo com a presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) Cecília Martins à CNN Brasil, a pandemia de Covid-19 contribuiu para piorar o cenário.

“Também há dificuldade de convencer adolescentes de sair de suas rotinas para ir aos postos por conta de um vírus que muitos desconhecem”, comentou.

O QUE É O HPV?

O papilomavírus humano (HPV) é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), muitas vezes sem manifestar sintomas, que causa infecção na pele ou mucosas tanto oral, como anal e genital, provocando verrugas e até câncer, dependendo do tipo.

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC na sigla em inglês) afirmou que o HPV está relacionado com 99% dos cânceres de colo do útero; com 90% dos de ânus; 70% dos de boca; e 40% dos cânceres de pênis.

Somente em 2020, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) registrou 16.590 novos casos de câncer do colo do útero, com 6.526 mortes; e 15.190 novos casos de câncer de boca, com 6.455 mortes, sendo a expressiva maioria em homens.