Acreano faz postagem à procura de ‘namorada postiça’ para o fim de ano e viraliza nas redes sociais

“Procuro namorada ‘postiça’ para passar natal e ano novo comigo”. Assim inicia a postagem feita pelo acreano Almeida Bárcio em um grupo local de vendas na última terça-feira (16), que chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.

Na publicação, o rapaz complementa que pagará manicure, pedicure, cílios, maquiagem e motorista particular. “Se tiver interesse, manda mensagem inbox. Obs.: mulher acima de 30 e que more nas redondezas do Manoel Julião”, destacou no post.

Logo a investida do rapaz tomou proporções para além do que ele havia imaginado. As pessoas começaram a engajar a publicação marcando as amigas.

O resultado disso tudo? Em menos de 24h, apareceu a pretendente, que ele optou por não a identificar. Ele também disse que ela não quis nenhum pagamento referente ao “dia de princesa” que foi proposto, mas apenas que haja reciprocidade durante este período.

“Ela disse que não precisaria pagar nada. O que ela apenas exigiu foi meu respeito, atenção, carinho, amor, romance, fidelidade e lealdade. Tô muito feliz por ter achado essa mulher incrível, agradeço a todos que marcaram suas amigas”, disse.