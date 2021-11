Acreano representa o AC no 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu em Brasília; saiba mais

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

Baile do Havaí

No último sábado aconteceu o Baile do Havaí no QGIV Gastrobar, em Epitaciolândia. Festa linda, animada, gente bonita, ótima organização, carta de bebidas e menu de ótima qualidade! As atrações ficaram por conta de Richard, Lauana Alencar e Sandra Melo.

Parabéns ao casal Tânia Rezende e Walter (Brega)

31º CAMPEONATO BRASILEIRO KUNGFU

O Atleta Enoque Kennedy Fragoso irá representar o Acre no 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, em Brasília, do dia 07 ao dia 13 de dezembro. Enoque Kennedy tem se preparado intensamente, treinando três vezes ao dia pelo Mestre Adgeferson Diniz, que é heptacampeão brasileiro.

O Atleta tem tudo para trazer o titulo ao Acre, já foi campeão da III Copa de Kungfu de Plácido de Castro, XXIII Campeonato Brasileiro de Kungfu, em Fortaleza, VI Festival Cultural e Esporte de Kungfu, em Rio Branco, XVII Campeonato Estadual de Kungfu, 28º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu.

A coluna parabeniza os patrocinadores ao atleta, pois o esporte precisa de apoio!

Dra. Talita Ribeiro, Lume Engenharia, Dra. Suzeni, AQUA, CT PITT BULL.

Apoiar o esporte é necessário e importante!

Se quiser ser um patrocinador do atleta, é só ir até o Centro de Treinamento CT PITT BULL.

MUNDO FITNESS

Olha essa mega promoção para não ter mais desculpas para você cuidar da sua saúde.

MADE IN ACRE

Amanhã, 25, a designer Flávia Amadeu e a Made In Acre apresentarão sua nova coleção na Loja Indie.

INTERNACIONAL

O casal Joelma Severo e Jorge Fárias estão curtindo merecidas férias em uma viagem internacional ao Estados Unidos.

FINAL DA LIBERTADORES

A final da Copa Libertadores da América 2021 entre Flamengo x Palmeiras, no sábado, 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, movimenta todo o país, em Rio Branco, o Vintage Pub vai transmitir a final regado a feijoada e samba, com início às 11h.

No dia 27 também será inaugurado o Plano B, anexo ao Vintage, com outras referências musicais, focado no samba e música eletrônica.

GRAMADO

Rosangela Raulino turistando na Cidade Luz, iluminada como ela.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o médico Giovanni Casseb, em Maldivas, onde comemorou seu aniversário.

GLAMOUR

Também no glamour, a colunista social e cerimonialista, Jackie Pinheiro, que está arrasando nos clicks no Ceará.

CLÍNICA CAROL ALMEIDA

Ainda dá tempo de ter o corpo enxuto para curtir o verão, a Clínica Carol Almeida trabalha com protocolos que vai deixar você mais lida (o).

Agende sua avaliação: 3223-6316/ 99927-1511

AMANDITA

Aproveite essa mega promoção da Amandida Espaço de Beleza com a hairstylist Marcia Backes.

Contato: 99900-2149

REGISTRO

A coluna registra a farmacêutica Isabela Sobrinho curtindo merecidas férias no Maranhão.

NIVER

A coluna registra e parabeniza Rosana Felix, minha colega de infância, que trocou de idade no dia 19 deste mês. Parabéns!

CARNAVAL FORA DE ÉPOCA

O BOTICÁRIO