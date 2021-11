Acreanos participam do maior evento de MMA da América Latina neste final de semana

Neste sábado, 13, acontece no Rio de Janeiro o maior evento de artes marciais mistas (MMA) da América Latina, o Shooto Brasil, com a participação de três atletas acreanos, Thomas Bryan, Leandro Oliveira e Wendel Almeida. Esta é a 109º edição do evento e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Upper Sports TV .

