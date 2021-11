Acusado de matar médico acreano na Bahia é ouvido pela Justiça; ele está preso desde maio

O médico Geraldo Freitas de Carvalho Júnior, acusado de matar o médico acreano Andrade Lopes Santana, de 32 anos, no interior da Bahia, está sendo ouvido na manhã desta sexta-feira (26), no Fórum Desembargador Filinto Bastos em Feira de Santana.

Além dele, a Justiça também vai ouvir testemunhas e familiares de Andrade. Geraldo está preso desde maio, poucos dias após o crime.

Relembre o crime

Andrade foi encontrado morto no dia 28 de maio, no rio Jacuípe, no interior da Bahia. Ele estava desaparecido desde o dia 24, quando saiu de Araci, onde morava e trabalhava, com destino a Feira de Santana.

A família saiu do Acre para o estado da Bahia em busca de informações sobre o paradeiro do médico. Eles chegaram em Feira de Santana no dia 27 de maio, um dia antes do corpo ser encontrado. Geraldo, que depois confessou o crime, foi quem buscou a mãe e tias de Andrade no aeroporto, levou para almoçar e chorou junto o sumiço do então amigo.

Geraldo foi quem registrou o boletim de ocorrências pelo desaparecimento de Andrade. Os dois estudaram medicina juntos, em uma faculdade na Bolívia. Concluído o curso, os dois se mudaram para o interior da Bahia, para trabalhar.

Segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi constatado um disparo de arma de fogo na nuca e uma corda no braço amarrada a uma âncora para o corpo não emergir nas águas do rio.