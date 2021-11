Aeródromo de Marechal Thaumaturgo recebe liberação da Anac

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu a liberação, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para utilização do aeródromo de Marechal Thaumaturgo, no interior. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, sob o nº6402, na sexta-feira, 12 de outubro.

Foram investidos cerca de R$ 2.270.764,85 em serviços de adequação de cerca da pista de pouso do aeródromo, sinalização horizontal e com aplicação de micro revestimento asfáltico. Com a revitalização do aeródromo, as atividades de pousos e decolagens durante o dia e passam a beneficiar cerca de 20 mil pessoas.

Por anos a pista de pouso não recebia manutenção estruturante e vinha tendo apenas serviços de tapa-buracos. O aeródromo havia sido interditado em 2019, por determinação da Anac, por não oferecer segurança a passageiros e aeronaves.

O governo do Estado trabalhou em um plano de recuperação para a pista e foram realizadas as correções necessárias para a volta das operações diurnas, permitindo que o aeródromo fosse liberado.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os trabalhos seguiram as solicitações da Anac. “Acabamos de receber a portaria da Anac referente a homologação do aeródromo de Marechal Thaumaturgo, foi uma luta durante esse ano e fizemos a reforma e ampliação e melhoramento do aeródromo”, afirmou.

Segundo Antunes, o aeródromo estava há 10 anos sem manutenção e foi reformado conforme determinação do governador Gladson Cameli e teve liberação da Anac garantida. “Após a obra demos entrada com a documentação na Anac que nos concedeu a portaria e a liberação do aeródromo para pouso e decolagem. É mais um compromisso do governador e estamos trabalhando em todos aeródromos para evitar o que aconteceu no aeródromo de Porto Walter, que há mais de 10 anos não tinham uma manutenção estruturante desde quando foram construídos”, enfatizou o presidente.

Para o diretor de Portos e Aeroporto do Deracre, Sócrates Guimarães “é mais um aeródromo que revitalizamos e que conseguimos a liberação da Anac e em breve o governador Gladson Cameli deve inaugurar”, enfatizou o diretor.

As melhorias no aeródromo de Marechal Thaumaturgo devem garantir a trafegabilidade bem como melhorar a logística, a mobilidade e o bem-estar na região do Vale do Juruá.

Por SECOM