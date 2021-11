Agente operacional, assistente de loja e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (11), três oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para agente operacional aeroportuário, aprendiz e assistente de loja.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Agente Operacional Aeroportuário: Executar as atividades operacionais e administrativas do aeroporto, fiscalizando e fazendo cumprir as regras da aviação civil e segurança operacional. Desempenhar atividades no terminal de passageiros e pátio, atender aos usuários e clientes, prestar esclarecimentos quanto as atividades e rotinas aeroportuárias, monitorando os níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados no aeroporto.

– Aprendiz na Gazin: Facilidade em tecnologia, 2o Grau Incompleto, vontade de aprender, habilidades Sociais. Regime de Contratação: CLT. Local de trabalho: Rio Branco – AC (Loja Estrada da Floresta, 3811).

– Assistente de loja na Renner: Encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário, exercer rotinas diárias de reposição e organização do setor, auxiliar na colocação de etiquetas de preços e códigos dos produtos no estoque, atender os clientes nos provadores, dentre outros.