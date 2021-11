Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, após descobrir câncer, é hospitalizado e revela novo diagnóstico

No ano passado, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann foi pego de surpresa por conta de um câncer no pescoço. Desse modo, o empresário precisou passar por mais exames para ter certeza de que estava curado de fato.

Felizmente ele está bem e com saúde intacta! Sendo assim, com a notícia ótima que recebeu, Alexandre Correa posou ao lado da maquina de PET Scan. Em suma, este exame é realizado normalmente um mês ou ou três meses após a última quimioterapia.

Além disso, o marido de Ana Hickmann aproveitou o momento para homenagear os médicos, principalmente os que ficaram ao lado dele nesta jornada. Dia do Médico. Por meio dos Stories do Instagram, ele agradeceu. “Parabéns por exercerem uma profissão tão nobre. Vocês são heróis!”.

Para quem não sabe, Alexandre Correa descobriu o câncer em seu pescoço em 2020. No entanto, na ocasião, o tumor já estava em metástase ‘entre o maxilar e a base do crânio’ e já estava se espalhando para um linfonodo. Desse modo, o empresário passou por tratamentos extremamente pesados, que lhe causaram grandes sequelas.

Além dele perder 13 kg, ele acabou perdendo muita força, e passou um bom tempo sem conseguir pegar seu filho no colo.

Ana Hickmann abre o jogo sobre Alexandre Correa

Após o susto que Alexandre causou não só em sua família, mas também entre os fãs, sua família mudou alguns hábitos. Sendo assim, Ana revelou recentemente que por conta da doença do marido, e a pandemia, engordou 7kg.

“Eu sempre me preocupei muito com a minha saúde e sempre me cuidei muito. Com os acontecimentos do último ano, confesso que me descuidei um pouco e acabei ganhando uns quilinhos”, disse a loira. Mas, com ajuda de alguns profissionais renomados, ela conseguiu voltar atrás do prejuízo, e perder todo o peso conquistado.