Lorena Maria brinca sobre affair com MC Daniel: “Palmitar no sigilo”

Lorena Maria usou as redes sociais nesta sexta-feira (31/5) para falar sobre o romance que está vivendo com MC Daniel. A influencer postou um vídeo no qual aparece passando gloss e escreveu: “Me arrumando para palmitar no sigilo”, referindo-se ao affair com o cantor.

O termo palmitar, utilizado por Lorena Maria, refere-se a pessoas negras que tem preferência a se relacionar romanticamente com pessoas brancas. No caso, a influencer negra estaria palmitando ao beijar MC Daniel, um homem branco.

Apesar da frase de Lorena citar o sigilo, o romance dela com o artista se tornou público no dia 19 de maio, quando MC Daniel publicou um vídeo ao lado dela. Ao portal LeoDias, o cantor também confirmou o affair.

“Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz… Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (…) Ela é posturada”, afirmou.

Lorena já foi noiva do DJ Rennan da Penha, viveu recentemente um romance com Whindersson Nunes e já foi apontada como affair de Vinicius Jr. Já MC Daniel namorou Mel Maia e também se relacionou com Yasmin Brunet.