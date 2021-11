Ana Maria Braga volta ao ar após acidente, aparência choca e apresentadora toma atitude sobre Louro José

Neste dia 1 de novembro, faz exatamente um ano que Tom Veiga, quem dava vida ao Louro José, faleceu. Sendo assim, mesmo Ana Maria Braga, apresentadora da Globo, estar afastada do programa, por conta de um acidente doméstico, ele recebeu uma linda homenagem. Os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete comandaram tudo.

“Faz um ano que perdemos Tom Veiga, um cara generoso, especial, inteligente, divertido. Um amigo que tivemos a oportunidade de conviver durante tanto tempo”, disse Battaglini ao abrir o “Mais Você”, da Ana Maria Braga. “Era como um filho para Ana Maria. Um cara sensacional. Com ele foi embora nosso Louro José, o nosso papagaio engraçado e sincerão. Às vezes debochado, irônico, uma referência de bom humor”, afirmou Talitha Morete.

Além disso, os substitutos de Ana Maria Braga relembraram todas as homenagens que Tom Veiga recebeu após seu falecimento. O programa da Globo também mostrou um desenho inédito, que mostra o papagaio no céu ao lado de Sombrinha, a cachorrinha de Ana Maria que morreu no início do ano passado.

“Em poucos tempo duas perdas irreparáveis [para Ana Maria Braga]”, afirmou Battaglini.

Ana Maria Braga desaba por saudade

Recentemente, o “Mais Você” completou 22 anos de vida, no comando de Ana Maria. Sendo assim, a loira se emocionou muito, principalmente por conta da saudade de Louro José, e Tom Veiga.

Dessa maneira, a loira abriu o programa relembrando os melhores momentos de todos esses anos.

“Clima de festa, mas vê o monte de imagens de uma vida inteira. 22 anos de uma história diária juntos. Sem você do outro lado, não estaríamos aqui até hoje. O aniversário é dedicado a você. A saudade de alguns momentos que faz com que a gente valorize a vida cada dia. As coisas passam, as pessoas se vão. É hora de saudade, de uma sensação de dever cumprido não, a gente se diverte muito, mas de uma história contado com vocês”, disse Ana Maria Braga, extremamente emocionada.