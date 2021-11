Anitta promove churrasco para famosos em sua casa dos EUA; saiba quem estava

No último sábado (13), Anitta, 28 anos, promoveu um churrasco para famosos em sua casa de Miami, nos Estados Unidos. Além de ter convidado influencers, a cantora compartilhou stories em que aparece ao lado de André Marques e Nicole Bahls.

“Chamamos o André Marques pra inaugurar a churrasqueira daqui de casa, ele combinou tudo e desapareceu“, brincou Anitta. Em outro momento, a cantora mostrou Nicole próxima da piscina, segurando um copo de cerveja, enquanto ainda veste um pijama.

No momento do churrasco, André brincou: “Tem até franguinho“. Depois, a cantora, que está se dedicando a carreira internacional, comemorou ao ver as convidados na festa.

“Antes tarde do que nunca! Finalmente, galera”, disse a artista ao mostrar Marques em seus stories.

Anitta afirma que está sendo reconhecida nos Estados Unidos

Há alguns dias, a artista afirmou, durante entrevista para a revista Harper’s Bazaar Brasil, que está sendo reconhecida nos Estados Unidos. A poderosa brasileira começou a ser notada ao frequentar lugares públicos no país, sendo clicada por paparazzi.

“Já estou começando a ser notada em restaurantes, na academia e pelos paparazzi. Nem posso mais sair com qualquer roupa na rua como no início”, disse Anitta.

Além disso, a famosa conta que o caminho para alcançar a fama no exterior não é fácil, mostrando as dificuldades que enfrenta para ser aceita no novo mercado.

“Sabia que iria descer todas as escadas e começar do zero. Bati na porta de rádios esperando para dar entrevista. Algumas vezes conseguia, outras não. E tudo bem. Passei da pessoa que era procurada para aquela que ia atrás”, afirmou.

“Não existe nenhum artista brasileiro com carreira internacional e quando eu perguntava por que, ouvia sempre a mesma resposta: ‘Impossível’. Essa palavra para mim não existe. E quando a ouço, aí sim quero mais ainda ir atrás do meu desejo. Comecei a estudar para fazer acontecer“, conta Anitta.