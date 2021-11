Antes de embarcar para Europa, Bocalom e Normando recebem apoio de presidentes de bairros e secretários no aeroporto

O prefeito de rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, viajaram no domingo (31) para cumprirem agenda na Europa.

Bocalom e Normando participarão da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP-26, em Glasgow, na Escócia.

Antes de embarcar, foram recebidos por diversos secretários, diretores e presidentes de bairro. O prefeito agradeceu ao carinho recebido.

“O mais importante esse carinho com nossa gestão e com minha pessoa. Não tenho dúvida nenhuma que vamos voltar com muitas coisas boas”, disse Bocalom

Além da COP-26, o prefeito Bocalom e o secretário Normando irão para a Alemanha onde cumprirão agenda oficial com o Presidente do ICLEI (Governo Locais pela Sustentabilidade) e a prefeita, Katja Dörner, da cidade alemã de Bonn.