Ao ContilNet, Adailton Cruz fala sobre possível greve na Saúde: ‘Não vamos tolerar desvalorização’

O ContilNet entrevistou nesta quarta-feira (3) o vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz.

Na ocasião, ele falou sobre as denúncias envolvendo o ex-gestor do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), Halisson Lima de Oliveira, acusado de assédio sexual e moral por servidores da unidade. Adailton recebeu as denúncias e pediu a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) o afastamento do enfermeiro, que foi acatada pelo órgão.

“Não tenho nada contra o Halisson, mas as investigações precisam acontecer e, para isso, ele tinha que ser afastado do cargo”, defendeu o vereador.

Extinção da Zona Azul em Rio Branco

Cruz apresentou um projeto na Câmara de Vereadores de Rio Branco que busca extinguir o sistema de estacionamento rotativo e pago colocado nas ruas da capital.

De acordo com o parlamentar, não existe uma lógica na cobrança de estacionamento já que as ruas são públicas. A proposta de mobilidade urbana que visava organizar o trânsito “só gerou transtornos à população”, é o que Adailton acredita.

Greve da Saúde

À frente do Sintesac, o sindicalista reafirmou que a categoria se prepara para deflagrar uma grave nos próximos dias, caso o Governo do Estado não cumpra o que prometeu a respeito da reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e outras pautas.

Uma assembleia geral deve acontecer nesta quinta-feira (4) para tratar da possibilidade de uma paralisação.

“Não vamos tolerar que os servidores da Saúde continuem sendo desvalorizados”, informou.

Eleições 2022

Quando questionado sobre suas pretensões políticas para 2022, Adailton disse que colocou seu nome à disposição para concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Quero representar minha categoria, colocar os nossos interesses como importantes. Os profissionais da Saúde são muito desvalorizados e precisam de representantes dessa luta dentro do parlamento. Meu nome está à disposição. Pode ser que seja outra pessoa, também, mas tenho interesse e estou aberto a isso”, finalizou.

