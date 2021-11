Ao ContilNet, Flaviano diz não ter problemas pessoais com Duarte: ‘Partido só quis deixar claro que ele está livre’

O deputado federal e presidente do MDB-AC, Flaviano Melo, conversou com o ContilNet acerca da liberação, por parte da sigla, de Roberto Duarte, deputado estadual. Na manhã desta quinta-feira (25), uma reunião decidiu que o deputado estadual está ‘livre’ para buscar novos partidos.

Ao site, Flaviano frisou que a decisão não é sua – e sim do partido que decidiu, de forma colegiada, formalizar a liberação de Duarte. “Em primeiro lugar, é importante esclarecer que não é o Flaviano quem ‘liberou’ o Roberto. A Executiva Estadual do MDB, eleita em convenção pelos membros do partido, se reuniu e entendeu que seria necessário se posicionar a respeito de uma eventual saída do parlamentar”, afirma.

O presidente da sigla afirma que não tem problemas pessoais com Roberto mas, se existe insatisfação, o partido só ‘quis deixar claro’ que ele está liberado para ‘buscar novos ares’.

“Não tenho problemas pessoais com ele, de maneira alguma. Agora se ele, como presidente municipal do partido, não considera que o trabalho exercido por nossas lideranças locais – que buscam analisar novos quadros e conversar com possíveis candidatos ao próximo pleito – como suficiente ou o caminho a ser seguido, o partido só quis deixar claro que ele pode buscar novos ares, sem qualquer mágoa ou preocupação”, completa.

Por mensagem, Flaviano ainda disse, com direito a caixa alta, que o partido precisa de pessoas ‘dispostas a ajudar’. “O que o MDB precisa é estar forte e unido para as próximas eleições e quem estiver aqui para AJUDAR [em caixa alta, via mensagem de texto] será sempre bem-vindo.”