Ao ContilNet, vereadora Lene Petecão diz que deve disputar eleições 2022: “Mandato ficou pequeno”

Em seu terceiro mandato como vereadora de Rio Branco, Lene Petecão (PSD) tem pautado sua legislatura em prol, principalmente, das mulheres, mas também da população em vulnerabilidade.

Presidente da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal da Capital, Lene é assistente social, profissão que exerceu por boa parte de sua vida até se tornar vereadora.

Lene é responsável por criar a Tribuna Popular, um Projeto de Lei implementado em 2017, que permite a qualquer cidadão participar de uma sessão legislativa pelo período de 15 minutos.

Em entrevista ao ContilNet, Lene fez um balanço do mandato, falou de propostas como a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, aprovado esta semana e que aguarda sansão do prefeito, o criação do Kit Higiene, para distribuir produtos essenciais de higiene, como absorvente creme dental e desodorante à mulheres em situação de rua, o projeto que institui o aluguel social para mulheres vítimas de estupro e outros.

Junto com a vereadora Michele Melo (PDT), são as únicas mulheres na Câmara Municipal, disputando espaço com outros 15 homens, Lene falou sobre a importância da participação da mulher na política e de ocupar os espaços.

Tendo um papel importante na eleição do prefeito Tião Bocalom, na conversa, Lene avaliou a gestão e destacou que independente de seu apoio, não vai fechar os olhos para o que estiver errado, a exemplo disso é a situação do transporte público, que mesmo tendo votado a favor do subsídio às empresas, garante que continua a fiscalizar a situação e vai cobrar que a Prefeitura seja atuante neste setor.

Como defensora da mulher, Lene falou sobre o caso do secretário municipal de Saúde Frank Lima, que está afastado do cargo sob investigação de acusações de assédio sexual e moral, e também do caso do ex-diretor do Hosmac, Halisson Oliveira, que ajudou a denunciar, e garantiu que não se calará no que for necessário pela defesa da mulher.

Ao final da entrevista Lene Petecão revelou suas pretensões para 2022, quando ocorrem as eleições para a Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Senado e Governo. Segundo os encaminhamentos de seu partido, o PSD, que é o mesmo de seu irmão Sérgio Petecão, pré-candidato ao Governo, ela deve disputar um cargo maior.

Veja qual assistindo a entrevista completa: