A acreana Gleici Damasceno publicou uma sequência de Stories no Instagram, na tarde deste sábado, 13, informando aos milhões de seguidores que está no Acre, visitando família e amigos em Rio Branco.

No primeiro Story, ela afirma em legenda que “já estava com saudades” e mostra a mãe e alguns amigos que estavam com ela no momento.

A última vez que Gleici esteve no Acre foi após a saída do reality show ‘No Limite’, em junho de 2021.