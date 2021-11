Após recuo, PL anuncia data de filiação de Bolsonaro

A filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Partido Liberal (PL) foi confirmada. O evento será na próxima terça-feira (30), conforme divulgado há pouco pela assessoria de imprensa da legenda.

Em comunicado, o PL diz que a definição da data “é produto do encontro” ocorrido entre Bolsonaro e o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Os dois chegaram a um acordo após discordâncias em relação às alianças estaduais do partido .

Semanas atrás, Valdemar havia até anunciado uma primeira data para essa filiação, que seria na segunda-feira (22). Já Bolsonaro dizia que a situação estava 99% acertada.

O principal conflito era o palanque do partido em São Paulo. No âmbito estadual, o plano do PL era apoiar a eventual candidatura do hoje vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Mas além de ser filiado ao PSDB, Garcia é aliado do governador João Doria (PSDB), um dos principais adversários políticos de Bolsonaro