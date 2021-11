Após surto de covid entre alunos de medicina no AC, Thor Dantas alerta: “O vírus ainda está entre nós”

O infectologista Thor Dantas, que também é professor de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), usou o seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (16), para dar novos esclarecimentos sobre o fato envolvendo a contaminação em massa por coronavírus de alunos do curso que promoveram uma festa no último fim de semana.

SAIBA MAIS: Aulas presenciais de Medicina da Ufac são suspensas após quase 30 alunos testarem positivo para Covid-19 em festa

“Ainda sobre o surto entre alunos: até o momento, 300 pessoas testadas, entre alunos e contatos. 28 positivos. 25 são alunos, 19 da mesma turma, 4 alunos convidados e 2 alunos que não estiveram no evento (um retornando de viagem)”, explicou o especialista.

Há mais três casos entre convidados do evento, de acordo com o médico.

A coordenação do curso de Medicina divulgou uma nota de esclarecimento à população e resolveu suspender as aulas presenciais por sete dias para evitar o contágio.

A festa foi realizada pelos próprios discentes, em Rio Branco. As fotos dos participantes sem máscaras foram divulgadas nas redes sociais.

Thor garantiu que “o retorno de qualquer acadêmico a atividades práticas está condicionado a estar assintomático e ter um exame nasal negativo”. “Professora Fátima Fagundes, coordenadora do Curso, também infectologista, está conduzindo com competência técnica a resposta ao surto”, enfatizou.

“Além de responder de forma adequada ao surto, é preciso também aproveitar a oportunidade de aprendizado que a situação traz a todos. Fizemos muito progresso na diminuição dos casos e da mortalidade, mas infelizmente a pandemia ainda não nos deixou e o vírus segue circulando entre nós”, continuou.

Aos que estão na linha de frente, especialmente, Dantas deixou uma mensagem: “Temos todos muitas responsabilidades, toda a sociedade e, em especial, nós que nos dedicamos aos cuidados de saúde, produzimos, praticamos e defendemos a ciência”.