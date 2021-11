Após vê seu programa ser arruinado, Ratinho encara briga feia nos bastidores e demissão é acertada

Ratinho está enfrentando muitos problemas no seu programa. Isso porque, além de uma péssima audiência e pressão, ainda teve que lidar com a saída de Valentina Fracanvilla, que está em A Fazenda 13.

Quando Valentina deixou o SBT, uma especulação começou a circular. Ela supostamente teria brigado com Milene Pavorô, mas, as duas fizeram questão de negar tudo. Amigas de longa data e de muitos anos no Programa do Ratinho, a tal briga nos bastidores era infundada.

Sendo assim, Valentina, antes de ser anunciada na Record, recorreu ao Twitter para negar. “Mais uma vez NÃO acreditem em tudo o que vocês leem”, disse ela. Aliás, ela ainda destacou que Miline é importante para ela. “Gente, a Pavorô é madrinha do meu filho. Que absurdo é esse”.