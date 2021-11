Artista do AC retrata morte de Marília Mendonça em quadro: “Minha simples homenagem a esta jovem artista”

A morte precoce da cantora e compositora Marília Mendonça, que impactou o Brasil na última sexta-feira (05), fez com que diversos artistas homenageassem o legado da “rainha da sofrência”.

No Acre, a situação não foi diferente. Por meio de uma charge, o artista visual Mardilson Torres, do município de Bujari (AC) que criou a bandeira do município, fez uma arte no último sábado (06) com a frase “aqui não tem sofrência, só paz e alegria”.

A arte mostra a cantora em cima de uma nuvem no céu, com um violão nos braços, uma coroa na cabeça e olhando para as pessoas lamentando sua partida repentina no local do acidente. O artista deixou em destaque tanto a cachoeira como o avião partido ao meio em cima das rochas.

Nas redes sociais, Torres falou que mesmo não acompanhando o gênero sertanejo, sabia do impacto de Marília Mendonça na música brasileira, visto a abrangência e a capacidade que ela tem de conversar com o público através das letras.

“Minhas condolências aos familiares de todos os tripulantes desse desastre. Minha simples homenagem em especial a esta jovem artista. Que o criador receba todos de braços abertos e conforte o coração de parentes, amigos e fãs”, disse.