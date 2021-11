Atleta acreana vence campeonato nacional de fisiculturismo, em São Paulo: “A ficha não caiu”

A fisiculturista acreana Herlayne Braga venceu no último sábado (30) o concurso nacional de fisiculturismo Muscle Contest na categoria de “Bikini Fitness”. O evento, que aconteceu no Clube Concórdia, em Campinas (SP), foi o primeiro campeonato nacional da atleta que se preparou durante 15 semanas para ganhar o tão sonhado título.

Nas redes sociais, a biomédica relatou a emoção em ter enfrentado tantos desafios, inclusive de saúde, para chegar até onde chegou. O resultado final? Três títulos nas respectivas categorias: “bikini novice”, “bikini open A” e “bikini overall”. Vale destacar que Braga está no esporte há dois anos e que esta foi a terceira competição a que participou.

“Meu sonho foi concretizado, confesso que a ficha não caiu, minha terceira competição apenas. Porém, mentalizamos sonhos, trabalhamos e conseguimos. Agora que começou”, relatou, emocionada com a conquista.

A atleta já ganhou competição regional no Amazonas por duas vezes, tanto em 2020 como em 2021. Agora, com o título nacional, Braga deixa de ser considerada atleta amadora e ganha o título “IFBB Pro Card”, que pode dar a oportunidade de poder competir no principal campeonato de fisiculturismo do mundo, o Olympia.

“Estamos voltando para a terrinha com orgulho no peito e muita emoção. Estou tentando processar, planejar e organizar tudinho. Não foi fácil, e posso te dizer uma coisa? Foi uma batalha mental […] eu poderia sim me abater com muitos detalhes e situações, mas mentalizei ‘vou mostrar a Herlayne, o meu Acre, e todos que sonharam juntos’. Eu prometi a vocês, não foi?! E estamos aqui”, disse nas redes sociais.

Nas postagens, internautas elogiaram a conquista da atleta. “Parabéns Herlayne, você estava demais. Exemplo de superação, disciplina e muito trabalho. Sucesso!”, disse uma admiradora.

Confira abaixo o momento do anúncio: