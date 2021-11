Barraco tipo exportação: vídeo mostra Lizi Gutierrez detida nos EUA

Ainda de acordo com Fábia Oliveira, Liziane teria agredido um segurança e saiu algemada do evento. O que ainda não se sabia era a dimensão do barraco que a modelo criou com os policiais já do lado de fora da festa. No vídeo é possível vê-la gritando com os policiais em inglês.

A Coluna traduziu o dialeto: "Eu estou cansada, ele que fez aquilo comigo [fez o gesto de empurrão]". O som da gravação impede a compreensão do que os policiais falam, mas em um determinado trecho um deles diz a Liziane: "Ok, mas ele é o policial". Na sequência, ela se mostrou ainda inconformada: "Ah, então ele pode fazer isso comigo?". A cena do bate-boca, é claro, nos faz lembrar do episódio que tornou Liziane bastante conhecida pelos brasileiros em julho deste ano. A ex-peoa estava em uma festa clandestina quando foi detida em meio a uma ação da força-tarefa do governo estadual que encerrou o evento que acontecia irregularmente em São Paulo. Na ocasião, ela também protagonizou um barraco com os agentes e lançou acusações contra o deputado federal Alexandre Frota. "Vocês são uns me*das, sabe por quê? Alexandre Frota assediou todo mundo nessa po**a", continuou: "Vai para favela, caral***. Vai pegar na favela!", esbravejou, na já célebre gravação. Na última quarta-feira (17/11), Liziane se pronunciou no Instagram por meio dos Stories e prometeu que em breve a situação seria esclarecida: "Em breve vou me pronunciar sobre as últimas notícias envolvendo meu nome. Existe um motivo e o protagonista da história não sou eu, é o meu filho. Quem é mãe vai se identificar e me entender. Participei de um festival que estava prestes a se tornar o Astroworld. Não julguem a história pela capa. Meu advogado me orientou a me manifestar somente com o boletim de ocorrência em mãos. Depois que eu estiver com o documento, aí sim vamos conversar. Obrigada à imprensa e aos meus fãs pela preocupação! Sou muito grata a vocês, sendo assim, com este documento em mãos vamos nos falar", declarou.