Bebê de 8 meses morre atropelado após irmão soltar freio de carro estacionado em RO

Um bebê de nove meses morreu atropelado após o irmão dele, um menino de 8 anos, soltar o freio de mão de carro que estava estacionado na garagem da casa de familiares na rua Comunitária, bairro Porto Cristo, em Porto Velho. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (15).

O acidente com vítima foi repassado à Polícia Militar (PM) pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona leste.

Quando a guarnição policial chegou na unidade de saúde, o médico que realizou o atendimento disse que o bebê havia sofrido um provável politrauma na cabeça e ferimentos pelo corpo. Ele disse ainda que foi feito todo o possível no atendimento, porém a criança não resistiu.

Os familiares da criança, que estavam na UPA, não souberam dar detalhes sobre o que havia ocorrido.

As primeiras informação sobre o ocorrido foram repassadas aos policiais pelo pai da criança. Ele contou que o bebê brincava na frente da casa, onde haviam outras crianças, e em certo momento ouviu um grito de socorro. Ao ir verificar, o pai se deparou com o bebê já inconsciente e com a lesão na cabeça.

O pai contou que as crianças estavam brincando com seu filho naquele momento, e elas disseram que o irmão do bebê havia puxado o freio de mão do carro e o veículo desceu.

Com o movimento do automóvel, todas as crianças se assustaram e o bebê, que estava no colo de uma menina de 12 anos, caiu e o pneu do carro passou por cima dele.

Após o relato do pai, a PM se deslocou até a casa da menina de 12 anos, na rua Comunitária, no bairro porto Cristo.

Na casa, e com a presença da tia da menina, a menina descreveu como o acidente aconteceu e confirmou que quem soltou o freio de mão do carro foi o irmão do bebê, uma criança de oito anos.

Diante das informações, a perícia técnica e a equipe do Instituto Médico Legal da capital foram acionadas.