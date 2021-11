Beber quatro xícaras desta bebida por dia reduz risco de demência em 28%

Consumir ambas as bebidas regularmente também reduz a probabilidade de ocorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) em cerca de um terço, reporta um artigo publicado no jornal The Sun.

Mais ainda, diminuem para metade o número de casos de demência após um AVC, de acordo com os investigadores.

Os resultados são de um estudo de 365.682 homens e mulheres britânicos entre os 50 e 74 anos de idade.

O médico Yuan Zhang, da Tianjin Medical University, na China, disse: “o consumo moderado de café e chá separadamente ou em combinação foi associado a um menor risco de acidente vascular cerebral e de demência”.

As bebidas são ricas em químicos vegetais chamados flavonoides que por sua vez impulsionam o fluxo sanguíneo para o cérebro. Estes também amortecem a inflamação e destroem as proteínas amiloide-beta que danificam os neurônios.

Os participantes que bebiam duas ou três xícaras de café e o mesmo chá diariamente tinham um risco 28 e 32% menor de demência e acidente vascular cerebral, respectivamente.