Benefícios da casca de laranja para a saúde: veja por que você deveria consumir diariamente esse chá

Você já pensou que aquela casca de laranja que quase sempre jogamos fora é riquíssima em nutrientes? Então, ela nos ajuda a evitar várias doenças, inclusive as de origem cardíaca. Se não sabia, o Casa e Agro, do Tecno Noticias, traz nesta terça-feira, 08 de novembro, informações precisas para você.

Todos os dias muitos nutrientes são jogados fora simplesmente porque não sabemos que eles existem. Um exemplo disso é a casca de laranja, rica em vitaminas e outras propriedades que são muito úteis ao corpo. Mas, mesmo que você saiba disso, pode se questionar: o que fazer com as ela? Por isso, separamos aqui algumas dicas de como aproveitá-la. Confira!

A casca de laranja é rica em vitaminas, especialmente a A e C, além de fibras em grandes quantidades, o que fará muito bem ao processo de digestão. Além disso, minerais como o cálcio também estão presentes.

Entretanto, o que chama a atenção são os polifenois, um micronutriente que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Dessa forma, consumir casca de laranja ajuda prevenir o câncer, bem como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças coronarianas.

Como preparar o chá da casca de laranja

A forma mais prática de não desperdiçar as cascas de laranja é por meio do chá. Para prepará-lo, use as casas de 1 laranja para 200 ml de água. Junte os ingredientes e leve ao fogo por cerca de 5 minutos.

Quando estiver pronto, coe e consuma puro ou adicione canela em pau para adoçar um pouco. Você pode tomar a bebida quente, morna ou gelada. Pode, ainda, adicionar ervas aromáticas ao seu chá para deixá-lo com um sabor mais atraente.

Vale ressaltar que as cascas de laranja possuem muitos pesticidas, os quais são usados em grande parte das lavouras brasileiras. Sendo assim, opte por laranjas orgânicas, principalmente quando desejar utilizar suas cascas. Mesmo assim, lembre-se de lavá-las bem, a fim de eliminar qualquer tipo de micro-organismo do alimento.

Tomando esses cuidados, você pode usufruir de todas as vantagens que a casca de laranja trazem. Desse modo, nunca mais vai descartar esse item tão nutritivo. Ademais, você pode usar da criatividade e inclui-las em sucos e vitaminas.