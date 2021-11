Borboleta Azul e outros contos cruzeirenses: professora lança livro em Cruzeiro do Sul

A escritora e professora Cibele Clemente lançou o livro “Borboleta Azul e outros contos cruzeirenses” na última semana, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Este é o segundo livro lançado pela escritora e pode ser adquirido através do telefone de Cibele: (68) 99901-8144.

O livro faz parte de um projeto cultural literário que objetiva retratar de forma simples algumas peculiaridades que fazem parte da identidade da população do município de Cruzeiro do Sul. A professora publicou o primeiro livro chamado “Semeando Poesia” em 2019 e na última quinta-feira, 11, lançou o segundo livro. Cibele tem quatro produções prontas para publicação.

De acordo com Cibele, o livro “Borboleta Azul e outros contos cruzeirenses” foi demorado e difícil de escrever, pois a professora precisava conciliar os afazeres de casa e escrever, por isso demorou em torno de três anos nesse projeto. O livro foi financiado parcialmente através da Lei de incentivo à cultura pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.