Bruna Marquezine e Enzo Celulari são flagrados aos beijos em festa

Diferentemente do que todos pensavam, a relação de Bruna Marquezine e Enzo Celulari não esfriou. Após um suposto término, o casal teria sido visto no último sábado em uma festa no centro de São Paulo.

De acordo com o Splash, do portal Uol, Enzo chegou ao evento em uma Land Rover branca, enquanto Marquezine já estava dentro da festa. Convidados afirmaram à reportagem que os dois se beijaram no canto da pista de dança. A dupla não se manifestou sobre o tema. Bruna Marquezine e Enzo Celulari confirmaram o namoro depois que boatos ganharam força no início deste ano. Em abril, especulou-se que o relacionamento havia chegado ao fim.