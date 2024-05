Marcello Novaes deixa a TV Globo após 36 anos na emissora

Após 36 anos na TV Globo, Marcello Novaes, de 61 anos, se despede da emissora carioca. O ator entrou na empresa em 1988, na novela Vale Tudo. Seu último trabalho na vênus platinada foi a série Justiça 2, disponível na Globoplay. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV.

Vale destacar que apesar da saída de Marcello, o ator não fecha as portas para trabalhos pontuais com a emissora.

“Eu saí, assim, vamos dizer, com chave de ouro, no meu último trabalho na TV Globo”, declara o veterano sobre Justiça 2. A autora, que está por trás da série do Globoplay, é responsável justamente pelo remake de Vale Tudo, previsto para entrar no ar em março do ano que vem.