Camila Queiroz aparece e não segura o choro após demissão da Globo: ‘nunca vivi nada parecido’

A atriz Camila Queiroz resolveu falar depois de ser demitida pela Globo. O anúncio da demissão da atriz foi feito nesta quarta-feira (17). Hoje, a atriz deu as caras no Instagram e não segurou o choro ao falar sobre o momento profissional que está vivendo.

A atriz disse que sabe que os fãs queriam que ela se pronunciasse. “Nunca tinha vivido nada parecido com isso”, afirmou Camila Queiroz. A atriz contou que sempre tentou ficar na sua, mesmo quando seu nome era envolvido em fofocas, mas dessa vez seria diferente, apesar de não saber por onde começar.

A intérprete de Angel, de Verdades Secretas, aproveitou o momento para agradecer as mensagens de amigos e fãs. Ela classificou o apoio que vem recebendo como fundamental. Com a demissão da Globo, a atriz deixa a novela Verdades Secretas antes do fim.