Celular, sacos de cimento e imóveis estão disponíveis nos leilões judiciais de dezembro no AC

primeiro evento de venda pública ocorre no dia 2 de dezembro, no qual está disponível um galpão e um escritório, onde funcionava uma madeireira e serralheria, situada no Parque Industrial. O imóvel é proveniente de uma execução judicial da 1ª Vara Cível de Rio Branco.

Mais dois leilões estão agendados para o próximo dia 6. Um celular pode ser arrematado por apenas R$ 304,00, no leilão da Vara Única de Feijó. Já a Vara Única de Mâncio Lima tem disponível uma casa no bairro São Francisco.

O lote proveniente da 1ª Vara da Fazenda Pública conta com itens de construção: 42 sacos de cimento, 30 sacos de argamassa, 12 latas de tinta e cerâmicas. Já o lote da 1ª Vara Cível de Rio Branco tem três galpões localizados na Cadeia Velha e outro na Nova Estação. Ambos os leilões estão programados para o dia 7.

No dia 9, será realizado o leilão da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul com a reoferta de uma edificação localizada no bairro Saboeiro.

A participação dos interessados se efetiva na modalidade eletrônica, então para oferta de lances é necessário cadastro prévio no site: acesse aqui!