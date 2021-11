Cinco são presos com pistola municiada na Estrada de Porto Acre

Três homens foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo, na noite deste domingo (14), no km 3 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 3° Batalhão, eles estavam realizando abordagem de rotina na rodovia estadual, quando avistaram um carro modelo Gol de cor branca e deram ordem de parada, que foi obedecida pelo motorista. No veículo estavam sete pessoas sendo três homens, duas mulheres e duas crianças.

Os homens começaram a mostrar um certo nervosismo na abordagem e foi pedido que todos saíssem do carro. Na revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito. Já dentro do carro foi encontrada uma pistola modelo PT 58, calibre 380 com várias munições intactas.

Os PMs perguntaram quem era o proprietário da arma e se eles tinham o porte de arma, mas todos falaram que não sabiam de quem era arma. Minutos depois o motorista assumiu ser dono da arma de fogo e estava com uma declaração do objeto, mas todos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Já na unidade de Segurança Pública, um dos passageiros disse ser dono da arma de fogo, e não o motorista do veículo. Segundo a polícia, a pistola possuí documentação no nome de uma pessoa que não estava entre os ocupantes do veículo. A Polícia Civil vai investigar o caso e vai tentar saber se arma foi roubada ou furtado do proprietário, ou se foi emprestada por ele.

Ainda segundo a polícia, os presos fazem parte de uma organização criminosa na parte alta da cidade de Rio Branco.