Com dívida de R$ 3 milhões e filho fazendo rifa, ex-Flamengo compra novo carro

Morando em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio, Bruno Fernandes, o Goleiro Bruno, está de carro novo. Apesar de dever cerca de R$ 3 milhões em pensão alimentícia para o filho Bruninho Samudio, ele agora anda a bordo de um automóvel de R$ 80 mil.

O modelo, um Kia Sorento 2013 foi adquirido numa revenda da cidade onde ele mora. A empresa fez questão de postar o cliente famoso em seus stories, mas rapidamente apagou a foto de Bruno, a mulher Ingrid Calheiros e a filha dos dois.

“Chega essa época e tenho que comprar os livros didáticos, material para ele, uniforme… É um gasto de quase R$ 2 mil reais”, contabiliza.

Sem uma fonte de renda regular, Sônia e Bruninho contam com os ganhos do marido dela, tapeceiro. Este ano, a mãe de Elia até tentou tirar um extra com a plantação de milho num sítio que tem no interior do estado. “Mas foi a pior seca que já vimos e perdi tudo”, lamenta.