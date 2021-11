Com passagens de ida e volta a partir de R$480, companhias aéreas lançam promoção na semana da Black Friday

A poucos dias da Black Friday, as companhias aéreas que operam na região Norte do país lançaram promoções de passagens aéreas para diversos lugares em 2022, tanto para as outras regiões do Brasil como para o interior, com saída de Rio Branco (AC).

Para cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro (RJ), as passagens de ida e volta em abril de 2022 estão orçadas em pouco mais de R$1.058,00, incluso encargos e taxas, e com apenas uma parada.

Já para o Nordeste, mais precisamente para Salvador (BA), os valores para março de 2022 estão estabelecidos em pouco mais de R$985, também incluso taxas das companhias.

Para quem prefere dar um passeio pela região Norte, Manaus (AM) também está com passagens em promoção. O valor encontrado foi de R$924,59, com ida no início de abril de 2022.

Na região Sul, também tem local disponível com promoções para passar férias ou ir à trabalho. A passagem de ida e volta, com encargos inclusos, está de R$1.170,99 para Curitiba (PR).

Na capital do país, Brasília (DF), as passagens para o final de março estão orçadas a partir de R$769,46, ida e volta por adulto com taxas por voo direto.

Já no interior do Acre, em Cruzeiro do Sul, os preços chegam a R$480 com tudo incluso. O valor, que estava estabelecido em R$863, caiu 32%.

Quer ficar por dentro de mais promoções para outras localidades do país? Basta clicar aqui, digitar seu local de destino e conferir os preços.