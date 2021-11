Começa apuração de votos para escolha do novo presidente da OAB Seccional Acre

A eleição para o cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC) ocorreu nesta sexta-feira (19), das 8h às 17h, na sede da OAB em Rio Branco com intensa movimentação durante todo o dia. Disputaram a vaga, Erick Venâncio, que estava concorrendo à reeleição e o advogado Rodrigo Aiache.

A contabilização dos votos iniciou poucos minutos após o encerramento da votação e o resultado está previsto para ser divulgado por volta das 21h. Dos 3.459 advogados ativos, 2.266 estão aptos a votar para a escolha de diretores e conselheiros.

Duas chapas concorrem ao pleito da Seccional e mais duas à Subseção Vale do Juruá. Na Seccional, disputam a chapa 7, “Muitas vozes, uma só OAB”, liderada por Rodrigo Aiache e Socorro Rodrigues; e a chapa 10, “Uma Ordem para todos”, com Erick Venâncio e Marina Belandi. Já na Subseção, sediada em Cruzeiro do Sul, as chapas com os mesmos nomes são representadas por Rafael Dene e Carlos Bergson (chapa 7), e Ocilene Alencar e Marcus Paulo (chapa 10).

Neste ano o pleito contou com nove seções eleitorais, distribuídas nas cidades de Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira; Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Conheça os postulantes

Erick Venâncio Lima do Nascimento

Bacharel em Direito pela Faculdade de Marília, Venâncio é advogado e pós-graduado em Direito dos Serviços Sociais Autônomos pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e em Direito Público pelo ICAT/AEUDF.

Atualmente, cursa Mestrado na Universidade de Lisboa. Foi Conselheiro Seccional, presidente de comissões e Secretário-Geral da OAB/AC, além de Vogal da Junta Comercial do Estado do Acre, na vaga destinada à OAB/AC.

Rodrigo Aiache Cordeiro

Graduação em Direito pela Universidade Federal do Acre, Rodrigo possui especialização em Direito Processual Civil pela PUC/SP e em Direito Tributário pela Unama e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Atualmente, é advogado e sócio proprietário do escritório Rodrigo Aiache Advogados.

Paridade de gênero e cotas raciais nas eleições

Pela primeira vez, as chapas serão obrigatoriamente formadas com paridade de gênero e de cotas raciais, como determina a resolução 5/20, publicada em 14 de abril deste ano, que alterou o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. As alterações foram aprovadas pelo Conselho Federal da OAB em 14 de dezembro de 2020.