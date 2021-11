Concurso PF: resultados sairão em “data oportuna”, segundo Cebraspe

Isso porque as etapas avaliativas que foram aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro terão o resultado divulgado por meio do Diário Oficial da União em “data oportuna”. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (5/11) pela empresa Cebraspe, organizadora do certame.

Candidatos aos cargos de delegado e escrivão da Polícia Federal deverão aguardar a publicação dos resultados da prova oral e de digitação por tempo ainda indeterminado (concurso PF).

Isso porque as etapas avaliativas que foram aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro terão o resultado divulgado por meio do Diário Oficial da União em “data oportuna”.

O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (5/11) pela empresa Cebraspe, organizadora do certame. Veja detalhes na imagem abaixo:

Concurso PF – resultado

De acordo com o cronograma oficial do edital, o resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no curso de formação deve ser divulgado no dia 21 de dezembro.

Tanto a prova oral, quanto a prova de digitação, possuem caráter eliminatório.

Concurso PF: possibilidade de convocação de excedentes

A comissão de segurança pública aprovou emendas na LOA Federal de 2022 que preveem a convocação de excedentes no concurso PRF, concurso PF e concurso DEPEN.

As emendas 12 e 13 eram duas das barreiras que dificultavam a convocação de todos os aprovados nos certames. Com isso, cresce a expectativa da convocação da terceira turma de aprovados no concurso PRF assim como na PF.

O edital do concurso PF ofereceu 1.500 vagas, sendo já confirmada a segunda turma com 500 excedentes. Com a aprovação, o edital deverá receber uma terceira turma com mais 500 aprovados.

Resumo concurso PF