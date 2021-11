Conheça a história da maior cervejaria do Acre que lança seu primeiro festival neste sábado

Inaugurado em novembro de 2019 por uma mestre cervejeira do interior do Paraná, o Seringal Bier conseguiu se tornar uma das maiores atrações da cidade de Rio Branco e do Acre, com “a cerveja que não existe”.

A empresária e funcionária pública Elisane Grecchi contou em entrevista ao ContilNet, nesta semana, que tudo começou com a vinda dela e da família para o Estado, depois que foi aprovada em um concurso público. A intenção era ficar um curto período de tempo.

“Passei em um concurso público e vim para o Acre com o intuito de ficar apenas dois anos. Meu marido, que é da área de saúde, encontrou muitas oportunidades aqui e, a partir daí, os dois anos foram se estendendo, se estendendo e chegamos aqui”, destacou.

Com dois filhos nascidos no Acre, Elisane não tem planos de sair do Estado. “Aqui é o nosso lugar. Queremos continuar investindo”, pontuou.

Antes de montar o empreendimento que está localizado na Rua Maués Melo, no bairro Jardim Primavera, nas proximidades da Avenida Ceará, Grecchi começou fazendo cerveja em casa e distribuindo para os amigos.

“Comecei em casa. Sempre gostei muito de cerveja e gastronomia. Uni as duas paixões. Com a curiosidade sobre como fazer cerveja, comprei o equipamento caseiro, fui estudando e fazendo essa ciência. Eu não consegui mais sair disso. Meu marido começou a dizer que eu precisava vender essa produção”, frisou. “Depois de todo preparo, comecei a presentear os amigos e fui ganhando mais elogios”, acrescentou.

As viagens e experiências em cervejarias artesanais mundo à fora fizeram com que o casal decidisse abrir um negócio nesse ramo, no Acre. Em um dia de sol, à beira da piscina, a ideia tomou forma, quando os dois tomavam a cerveja produzida por Elisane. “Pensamos juntos e concluímos: “Vamos investir nisso, porque só se vive uma vez”, disse.

Com um cardápio variado de comidas regionais, o ambiente carrega toda a cultura acreana nos mínimos detalhes, que vão desde o nome até a identificação dos banheiros – pau da gata.

Confira a entrevista:

1º Festival de Cerveja do Seringal

Acontece no próximo sábado, 13 de novembro, a partir das 16h, o 1º Festival de Cerveja do Seringal Bier, com as melhores atrações, brincadeiras, sorteios, promoções e muita diversão.

Além do animado samba com o cantor Brunno Damasceno, os cervejeiros de plantão vão curtir um som de muita qualidade com os cantores Jhon Rabelo e Cássia Arruada. São 8 horas de muita festa.

O evento será marcado pela apresentação do novo cardápio de drinks e inauguração de um espaço muito atrativo dentro da cervejaria.

Os interessados em participar podem adquirir a caneca comemorativa, no valor de R$ 100 (com direito a acesso garantido, primeira caneca cheia de chope Pilsen e R$ 50,00 em créditos para consumir como quiser) e/ou a camiseta comemorativa no valor de R$ 65,00 (acesso garantido e R$ 25,00 em créditos para consumir como quiser).

O delivery das canecas está disponível (68) 99908-1947 (telefone e WhatsApp) e no link https://app.menudino.com/seringal (breve a camiseta também).