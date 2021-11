ContilNet lança promoção para sortear 2 ingressos Open Bar para o show de Gusttavo Lima; veja como participar!

Vai acabaaar! O segundo lote de ingressos para o grande show do cantor Gusttavo Lima, em Rio Branco no Acre, está prestes a acabar. Não perca tempo e adquira logo o seu, pois que compra antecipado paga mais barato!

Para aqueles que não perdem um sorteio, corra até o Instagram do ContilNet e participe para concorrer a 1 Par de Ingressos. É tudo muito simples! Basta seguir os quatros perfis no Instagram: @contilnetnoticias, @atacadaodocelular.ac, @patroas.ace e @jrfproducoeseeventos , depois é só curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Quanto mais comentários, mais chance de ser o ganhador. O sorteio acontece dia 30 de novembro (terça-feira) às 11:30h. Lembrando que o ganhador é responsável para resgatar os ingressos na sede do site.

O evento acontecerá dia 01 de dezembro, no Parque de Exposições do Acre- EXPOACRE, a partir das 19:30h.

